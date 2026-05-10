Физик Батов: Луна вызывает колебания около 1−2 см в грунтовых водах

Существует мнение, что фазы Луны по-разному влияют на рост и развитие культур. Например, считается, что в новолуние все жизненные силы уходят в корни и клубни. В фазу растущей Луны соки начинают двигаться к вершине и листьям. В это время рекомендованы посадка и пересадка растений, особенно тех, у которых очень развита надземная часть. В полнолуние можно получить самую вкусную и полезную зелень, ягоды и фрукты. В фазу убывающей Луны соки начинают движение от вершины к корням. Поэтому данный период хорош для посадки корнеплодов, луковичных и клубневых культур, а также выкапывания корнеплодов — в эту фазу они считаются самыми вкусными и сочными.