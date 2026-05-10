Священник Корельский рассказал, как 15 лет живет и служит в деревне на Крайнем Севере

«На мой взгляд, сотрудничество между Церковью и школой должно быть с акцентом на укрепление семейных ценностей, но, если меня не хотят слышать, лучше не навязываться, а ездить туда, где тебя ждут и тебе рады. Иногда ко мне обращаются подростки, у которых наступил кризис, появились семейные проблемы, кто-то приходит к мыслям о самоубийстве, куда реже, к сожалению, возникают духовные вопросы. Часто современным подросткам на фоне ярких спецэффектов телефонов духовная жизнь ложно кажется скучной и неинтересной», — признается батюшка.