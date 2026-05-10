Священник Корельский рассказал, как 15 лет живет и служит в деревне на Крайнем Севере

Слесарь, механик, водитель — это только часть специальностей, которые пришлось освоить священнику Сергию Корельскому. 15 лет назад он приехал служить в небольшой поселок на самом краю Архангельской области. Сегодня здесь 300 жителей, и каждый год их становится все меньше. Как живется сельскому священнику в месте, которое вскоре исчезнет, — узнала «Газета.Ru».
От батюшки до ремонтника.
— Нам бы батюшку, — говорит продавец магазина, передавая продукты прихожанке храма.
— Ребенка крестить?
— Да нет, у нас холодильник сломался.
Где-то такой диалог мог бы показаться сюрреалистичным, но в Сосновке стал совершенно естественным. В 2011 году сюда, в самый отдаленный приход на территории Архангельской епархии, приехал служить 30-летний священник Сергий Корельский. ~До него батюшек здесь не было около 100 лет~.
Небольшой поселок находится почти на окраине области. На десятки километров простирается лишь тундра. До административного центра, Карпогор, — 130 км, до Архангельска — 400, столько же — до столицы соседней Коми, Сыктывкара.
Раз в месяц в Сосновку приезжали служить иеромонахи из Веркольского монастыря, расположенного в 80 км от поселка, но желающих остаться не было. Поэтому приезд отца Сергия стал настоящим событием. Тем более, как оказалось, помогать он может не только в духовных вопросах.
Началось все с решения банальных бытовых проблем. «~У меня сломался холодильник. Мастера у нас нет, вызывать кого-то из города — дорого, решил разобраться сам~. Сначала смотрел на него как баран на новые ворота, но делать нечего, починил. Потом помог одним соседям, другим. Через несколько лет разбирался уже в любых холодильниках — хоть бытовых, хоть промышленных, напичканных электроникой», — вспоминает Сергий Корельский.
~За помощью к священнику стали обращаться даже владельцы магазинов~ из других поселков. Через несколько лет Сергей понял, что на дорогу уходит не только много времени, но и изрядная часть семейного бюджета (в семье священника, к слову, четверо детей).
«Когда меня стали меня приглашать даже в Карпогоры, я понял, что нужно либо отказываться, либо работать по каким-то тарифам. Позвонил своему начальнику, игумену Артемиево-Веркольского монастыря, спросил, что делать. Он говорит: “Если получается, работай”. Я установил тарифы ниже, чем в городе, и стал профессионально заниматься ремонтом холодильников», — рассказывает Сергий Корельский.
Так в Сосновке появился батюшка-мастер — починить холодильники, кондиционеры, перестелить крышу. Задач в деревне немало.
О насыщенной жизни сельского священника Корельский рассказывает в своем блоге. В одном из роликов он принимает работу по строительству храма в соседней деревне Нюхче.
«Так, 90 килограммов, — говорит отец Сергий, подтягиваясь на недавно установленных балках потолка и ловко перебираясь по ним на другой конец здания. — Держит!».
«Ай да батюшка!» — пишут жители в комментариях под роликом.
«Лучше ездить туда, где тебя ждут».
С 2023 в Сосновке наконец-то появились автобусы. Губернатор выделил их Пинежскому району, к которому относится поселок, чтобы жители могли добраться до соседних деревень и раз в неделю — до райцентра. Этого события в поселке ждали 13 лет.
Радостную новость портило лишь то, что в Сосновке не было водителя. «Все собрались, нашли одного пенсионера с категорией D. Стали его уговаривать поработать, а ему периодически нужно было уезжать по делам в город. Я предложил быть на подмене, когда ему надо в отпуск или в больницу», — рассказывает батюшка.
Теперь никого из местных не удивляет, когда из-за руля подъехавшего к остановке советского пазика, улыбаясь, выглядывает мужчина в рясе и с бородой.
Не так давно Корельский приобрел трактор. Без дела техника не стоит — заготовить дрова, притащить бревна, подсыпать песок на дорогу. Там, где справиться самостоятельно не выходит, — включаются дипломатические навыки.
По приглашению батюшка приходит и в школу, но это, как признается Сергий, явление не частое — подростки и так перегружены на занятиях, и желания задерживаться после уроков у них обычно нет.
«На мой взгляд, сотрудничество между Церковью и школой должно быть с акцентом на укрепление семейных ценностей, но, если меня не хотят слышать, лучше не навязываться, а ездить туда, где тебя ждут и тебе рады. Иногда ко мне обращаются подростки, у которых наступил кризис, появились семейные проблемы, кто-то приходит к мыслям о самоубийстве, куда реже, к сожалению, возникают духовные вопросы. Часто современным подросткам на фоне ярких спецэффектов телефонов духовная жизнь ложно кажется скучной и неинтересной», — признается батюшка.
Это знакомо священнику не понаслышке.
«Ее молитвами попал в эти места».
В 15 лет Сергей и подумать не мог, что спустя три года станет постоянным прихожанином церкви, а через 15 лет — священником, к тому же на Крайнем Севере.
В тот момент на дворе были 90-е, и все свободное время школьник проводил на улице.
«Когда мне было 10 лет, родители развелись, мне пришлось остаться с папой, потому что мама уехала в деревню, где не было школы, но с учебой дела шли не очень. Отец крепко выпивал, с мачехой, мягко говоря, отношения были не очень. ~В 15 лет я ушел из дома, сошелся с компанией ребят, и постепенно, чтобы заработать на жизнь, мы стали заниматься мелким криминалом~», — рассказывает Корельский.
Единственной, кто беспокоился о будущем молодого человека, была двоюродная сестра. «Она иконописец, очень переживала, пыталась меня вразумить, но все ее религиозные разговоры мне вообще не заходили. Я просто думал, что у нее крыша едет, а потом осознал, что именно ее молитвами Бог вырвал меня из той среды, и я попал в места не столь отдаленные», — уверен Сергей.
~Новое тысячелетие и свое совершеннолетие Корельский встретил уже в колонии~. За два года за решеткой он получил несколько специальностей, пересмотрел свои взгляды на жизнь, познакомился с верующими людьми и сам приобрел веру в Бога.
Выйдя на свободу, 20-летний Сергей устроился работать столяром, потом — машинистом башенных кранов в Архангельский речной порт. Параллельно ходил в вечернюю школу и продолжал регулярно посещать службы на подворье Артемиево-Веркольского монастыря.
Спустя несколько месяцев игумен Феодосий ~пригласил его помогать в алтаре, и все свое свободное время юноша стал проводить там~.
«Я старался помогать, чем мог — был водителем, экспедитором присматривал за подопечными социального приюта, когда нужно было остаться за старшего. Я проводил там все выходные и отпуска, со временем стал практически жить на подворье. Все мои интересы находились в ограде церкви», — вспоминает Корельский.
«Батюшка, вы оптимист».
В конце 2004 года на богословских курсах он встретил будущую жену — студентку педагогического государственного университета. Девушка хотела стать монахиней и по началу отвергала все джентльменские ухаживания будущего священника, но упорство взяло верх.
Летом 2007-го они обвенчались, и в том же году Сергею впервые предложили стать дьяконом. ~От служения в священном сане он отказывался три года~.
В 2010 году, после рождественской службы, игумен вновь предложил ему стать дьяконом, а Корельский вновь нашел причины отказаться. Тогда друзья вызвали его на серьезный разговор.
«Один из них мне сказал: “Ты каждый день в молитве говоришь “да будет воля твоя”, а сам делаешь по-своему. Что тебе нужно, чтобы волю Божию узнать? Чтоб сам Господь с неба спустился, чтобы патриарх приехал? Ты же видишь, обстоятельства складываются так, что тебе надо служить”. Я преклонил голову, вернулся к игумену, высказал все свои сомнения и сказал: “Батюшка, как благословите!” — вспоминает священник.
В том же году Сергей стал дьяконом и поступил в Московскую духовную семинарию. Спустя еще год его рукоположили в священники. С тех пор, уже 15 лет, они с супругой живут в Сосновке. О том, что его направят именно туда, батюшка знал сразу, но беспокойства по этому поводу семья не испытывала.
«Это действительно край света — электричество от дизеля, расстояния огромные, две переправы, цены на продукты в два раза выше, весной и осенью совсем нет автомобильных дорог до города. Когда мы приехали, не было даже интернета, мобильной связи. Простой телефон тоже было не установить — на него была очередь из ветеранов, а количество абонентов ограничено. Но я понимал, что Господь нас не оставит нигде», — вспоминает священник.
~По словам Корельского, за все эти годы они ни разу не пожалели ни о браке, ни о переезде~.
За годы службы в Сосновке отец Сергий стал известен далеко за ее пределами. Уже не раз от патриаршего экзархата его направляли проводить богослужения в Африке — исповедовать прихожан иногда приходилось через Google-переводчик.
Регулярно ему предлагают и переехать с Крайнего Севера, взяв другой приход — в Архангельске или под Петербургом. От всех предложений семья отказывается.