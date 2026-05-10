Эксперты предупредили о новой схеме обмана с дачными наборами для отдыха

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Они звонят от имени частных компаний и предлагают купить дачный набор по выгодной цене — продукты, товары для мангала, одноразовую посуду и другие вещи для отдыха на природе.
По данным аналитиков, схема работает так: жертву просят внести предоплату, а после перевода денег злоумышленники исчезают. Эксперты, на которых ссылается, РИА Новости говорят, что звонки участились перед началом дачного сезона.
Специалисты напоминают, что легальные компании никогда не требуют полной предоплаты по телефону и не присылают ссылки на оплату в СМС или мессенджерах.
