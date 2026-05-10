Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен рассказала, где будет жить брошенный в аэропорту Антальи ребенок​

Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

— Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошо. И дальше, я надеюсь, что все будет хорошо, — сказала она.

Мишонова также подтвердила, что ребенок продолжит проживать в своей приемной семье, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в авиагавани и оставила его в помещении. Младенца, который провел в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса. Позже выяснилось, что бросить девочку в туалете девушке предложила собственная мать.

В сентябре 2025 года ее юрист Елена Спиряева заявила, что россиянка собирается обжаловать лишение родительских прав. Однако позже Московский областной суд отклонил апелляцию Бурнашкиной.