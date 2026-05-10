Омбудсмен рассказала, где будет жить брошенный в аэропорту Антальи ребенок​

Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошо. И дальше, я надеюсь, что все будет хорошо, — сказала она.
Мишонова также подтвердила, что ребенок продолжит проживать в своей приемной семье, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в авиагавани и оставила его в помещении. Младенца, который провел в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса. Позже выяснилось, что бросить девочку в туалете девушке предложила собственная мать.
В сентябре 2025 года ее юрист Елена Спиряева заявила, что россиянка собирается обжаловать лишение родительских прав. Однако позже Московский областной суд отклонил апелляцию Бурнашкиной.