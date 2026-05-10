«Белтехосмотр» перечислил неисправности, которые находят у электромобилей

В апреле 2026 года было выдано 185 729 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из них 87,4% или 162 316 автомобиля, которые принадлежат физлицам. В отношении электромобилей было выдано 2771 разрешение, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров — 8 201.
Вместе с тем из общего числа транспортных средств, которые были представлены на государственный технический осмотр, у 12,8%, или 26 026 имелись различного характера несоответствия установленным требованиям (38 110 несоответствий). Это тормозные системы (40,1%), внешние световые приборы (26%), рулевое управление (5,5%) и так далее.
При проведении контрольно-диагностических работ в 392 электромобилях были выявлены 33 неисправности. В частности, по внешним световым приборам (11), тормозным системам и рулевому управлению (6), колесам и шинам, элементам ходовой части (по 3), по стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам) — 2. Кроме того, по элементам комплектации транспортных средств и прочим проверкам были обнаружены по одной неисправности.