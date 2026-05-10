«Белтехосмотр» перечислил неисправности, которые находят у электромобилей

При проведении контрольно-диагностических работ в 392 электромобилях были выявлены 33 неисправности. В частности, по внешним световым приборам (11), тормозным системам и рулевому управлению (6), колесам и шинам, элементам ходовой части (по 3), по стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам) — 2. Кроме того, по элементам комплектации транспортных средств и прочим проверкам были обнаружены по одной неисправности.