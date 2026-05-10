Специалисты нашли запрещенный фермент в твороге, поступившем из Татарстана

Об этом сообщили специалисты филиала «Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции».
Проверка проходила 4 мая. Эксперты исследовали партию творога жирностью 5% и выявили в нем микробную трансглютаминазу. Применение этого фермента в молочной продукции в России не допускается.
Пробу продукта взял сам владелец товара в Благовещенске. Как выяснилось, творог был произведен с нарушением установленных правил.
Трансглютаминазу часто называют «пищевым клеем»: она связывает воду, белки и жиры, улучшая внешний вид и консистенцию продукта. При этом влияние фермента на здоровье человека остается малоизученным, а его использование в молочной продукции на территории страны запрещено.