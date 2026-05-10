19 пожаров произошло в Красноярском крае 9 мая

9 мая в Красноярском крае произошло 19 пожаров, в результате которых 2 человека получили травмы, а 1 был спасён. В городе Назарово на улице 30 лет ВЛКСМ произошёл пожар в квартире многоэтажного дома из-за короткого замыкания электроприбора. Огонь охватил 5 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 3 единицы техники и 8 сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадал мужчина. В селе Маринино Курагинского округа пожар возник в квартире жилого дома, где выгорело 12 квадратных метров. Причина — короткое замыкание электроприбора. На тушение были направлены 3 единицы спецтехники и 7 специалистов МЧС. В этом случае также пострадал мужчина.