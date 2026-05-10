В День Победы красноярцы почтили память земляков — героев Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске праздничные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы, открылись торжественным митингом у Мемориала Победы. Активисты Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» возложили цветы к Вечному огню.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске праздничные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы, открылись торжественным митингом у Мемориала Победы. Активисты Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» возложили цветы к Вечному огню.

В церемонии возложения венков и цветов участие приняли представители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных структур, ветеранских, общественных и молодёжных организаций, религиозных конфессий, военнослужащие, курсанты, поисковики, волонтёры, жители Красноярского края. Память павших земляков красноярцы почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков: «Борьба с фашизмом доказала, что сила нашего народа — в единстве. Подвиги дедов и прадедов на передовой и в тылу всегда будут нравственным ориентиром для каждой семьи. Сегодня наши школьники, добровольцы, волонтёры продолжают искать имена неизвестных солдат и возвращать домой наших героев-защитников. Это обеспечивает связь поколений. Она показывает, насколько важно наше единство, которое в годы Великой Отечественной сыграло решающую роль в Победе. Низкий поклон каждому ветерану за ваше мужество, мир, который вы нам подарили, ту энергию, которую вы передаёте детям. Сегодня на передовой воины-сибиряки продолжают дело дедов и прадедов, вновь сражаются с фашизмом. Мы точно знаем, что в них живёт дух победителей. А значит, Победа обязательно будет за нами!».

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил жителей региона с праздником: «Девятое мая связывает разные поколения, объединяет всех жителей России. Эта радость со слезами на глазах — навсегда с нами. С праздником, земляки! С Днём Победы!».

Герой Российской Федерации, участник предварительного голосования «Единой России» Олег Ликонцев: «Сегодня мы с гордостью вспоминаем тех, кто не щадил себя ради Великой Победы. Моя семья всегда ставила защиту Родины превыше всего. Оба моих деда участвовали в Великой Отечественной войне. Низкий поклон всем, кто воевал на фронтах, кто ковал Победу в тылу. Светлая память тем, кто отдал свои жизни ради будущего нашей страны! Я глубоко уверен, что и сейчас Победа будет за нами! Мы в очередной раз остановим нацизм и защитим нашу страну и ее будущее».

Представители «Единой России» возложили цветы к вечному огню, а партийные волонтеры дарили Георгиевские ленты и поздравительные открытки всем участникам мероприятия.

Напомним, сохранение исторической памяти — важный приоритет партийного проекта «Историческая память» и народной программы.

