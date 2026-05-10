Бывший футболист «Ростова» присоединился к медийному «СКА Ростов»

К составу медийного футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» присоединился Роман Тугарев. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Коммерсантъ

Роман Тугарев является воспитанником московского «Локомотива». На профессиональном уровне выступал за «Ростов», «Торпедо» и «Елимай». Всего 27-летний футболист провел 191 матч, забил 41 гол и отдал 22 голевые передачи, в частности в Российской Премьер-лиге вингер сыграл 70 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Отмечается, что игрок будет заявлен за команду в трансферное окно после третьего тура.