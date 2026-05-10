Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в нелепую ситуацию, похвалив армию Украины в интервью немецкому телеканалу ZDF. Видеоролик опубликовал в соцсетях.
Так, в разговоре с немецким журналистом дипломат вдруг решила заявить, что ВСУ сейчас являются одними из самых сильных войск Европы. Однако интервьюера возмутили такие заявления. Он поинтересовался, почему та не упомянула Бундесвер.
«Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?» — задал вопрос ведущий.
На ролике можно заметить, как Валтонен стало неловко. Она первые секунды молчала, а после попыталась оспорить слова журналиста. По ее мнению, что Незалежной якобы имеет самые сильные козыри на руках. Интервьюер был шокирован подобными словами.
«У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании», — продолжила оправдываться финский дипломат.
При этом стоит напомнить, что даже глава Белого дома Дональд Трамп недавно признал поражение ВСУ на передовой. Как он отметил, киевскому режиму не удалось достичь своих целей в ходе боев с ВС России.