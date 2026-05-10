Новые автобусные маршруты запустят в Преображенском и Отрадном с 16 мая

С 16 мая в районах Преображенское и Отрадное будут запущены новые маршруты наземного общественного транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 16 мая вместо маршрута № 372 заработает новый социальный маршрут с632. После метро “Преображенская площадь” автобусы пойдут по ул. Краснобогатырская (обратно — по ул. Малая Черкизовская) через ул. Борогодский Вал до ПКБ № 4 имени Ганнушкина. На линию выйдут более вместительные автобусы», — говорится в сообщении.

Вместо социального маршрута № 380 заработает новый районный маршрут № 540 от станции метро «Окружная» до проезда Русанова.

«После ул. Декабристов автобусы пойдут по Алтуфьевскому шоссе и Северо-Западной хорде до метро “Окружная”. Автобусы временно поедут без заезда к МЦД “Дегунино”. Для пересадки на МЦД-1 пользуйтесь МЦД “Окружная”. Заезд будет восстановлен после завершения строительных работ на ул. Поморская», — отметили в Дептрансе.