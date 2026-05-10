Глава Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен в ходе интервью немецкому телеканалу ZDF попала в неловкую ситуацию, когда назвала Вооруженные силы Украины (ВСУ), а не бундесвер, якобы самой боеспособной армией Европы.
Министр смутилась, когда журналист возмущенно спросил, почему она не упомянула немецкую армию. На записи видно, что Валтонен после неловкой заминки пытается спорить с ведущим, говоря, что у ВСУ, по ее мнению, самые сильные козыри на руках, на что ведущий лишь недоуменно смотрит на нее.
— У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании, — сказала глава МИД Финляндии.
Ранее профессор Хельсинского университета в Финляндии Туомас Малинен заявил, что президент России Владимир Путин был прав, говоря о нацистах на Украине.
В феврале прошлого года МИД Финляндии решил выпустить инструкцию для всех своих граждан, которые желают пополнить ряды украинской армии в качестве наемников. В ней можно встретить рекомендации, предлагающие решить все «практические вопросы» в тех случаях, если житель Финляндии задерживается с прибытием на родину или же вовсе не возвращается.