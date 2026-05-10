Авиация МЧС России отмечает 30 летие в Хабаровском крае

10 мая авиационные подразделения МЧС России отмечают профессиональный праздник.

Источник: Комсомольская правда

10 мая авиационные подразделения МЧС России отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день, 10 мая 1995 года, было создано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС РФ. С тех пор основными задачами авиации ведомства остаются экстренное реагирование при ЧС, доставка спасателей и оборудования, поисково спасательные работы и эвакуация пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровский авиационно спасательный центр МЧС России — одно из шести подразделений страны. Его авиазвенья базируются в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия) и в городе Певек. На вооружении — самолёты Ан 74, Бе 200ЧС и вертолёты Ми 8, Ми 26. В текущем году парк пополнился новейшими Ми 38ПС.

Подразделение обеспечивает реагирование на чрезвычайные ситуации в сложных условиях: в горной местности, тайге, на морских и речных акваториях. За годы работы дальневосточные лётчики спасли сотни людей и ликвидировали десятки ЧС.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru

