В Хабаровске стартовал международный шахматный турнир

В Хабаровске открылся международный шахматный турнир «Кубок Победы», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
На турнир съехались около ста сильнейших игроков из России, Беларуси, Китая и Монголии.
Партии судят знаменитые гроссмейстеры, мастера международного класса Сергей Шипов, Дмитрий Хегай, Дмитрий Кряквин.
Шахматами в крае увлекаются более 25 тысяч жителей. Громко заявляют о себе юные шахматисты. Хабаровчанин Даниила Каминский вернулся из Сербии с первенства мира с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.