Ростовская область вошла в топ-5 по продажам антидепрессантов

В 2025 году Ростовская область заняла пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. Аптеки региона реализовали 800 тысяч упаковок, что составляет 3,4% от всех продаж в стране. Об этом сообщает одна из аналитических компаний, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка.