Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область вошла в топ-5 по продажам антидепрессантов

643 миллиона рублей на антидепрессанты потратили жители Ростовской области за год.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Ростовская область заняла пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. Аптеки региона реализовали 800 тысяч упаковок, что составляет 3,4% от всех продаж в стране. Об этом сообщает одна из аналитических компаний, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка.

Жители потратили на такие препараты 643 миллиона рублей. Больше антидепрессантов купили только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Кстати, по среднедушевому потреблению донской регион находится в лидерах. На тысячу жителей приходится около 195 упаковок при среднем показателе по России в 156 упаковок.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!