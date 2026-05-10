В Красноярске опасливый воришка и его приятель получили условные сроки за кражу стройматериалов

В Красноярске мужчина побоялся совершить кражу один и позвал с собой друга, рассказали в полиции.
В августе 2024 года в дежурную часть отдела полиции в микрорайоне Северный поступило заявление от владелицы салона красоты о краже. Неизвестные злоумышленники похитили инструменты мастеров и стройматериалы, предназначенные для ремонта помещения. Женщина рассказала, что кражу заметили рабочие, обнаружив дверь в помещение открытой. Ущерб оценили в 350 тыс. рублей.
«В ходе проведения оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых, ими оказались два красноярца 1986 г.р. и 1979 г.р. Сотрудники полиции выяснили, что младший из них увидел открытую дверь в помещение, где шел ремонт, и решил похитить имущество. Однако делать это в одиночку не рискнул и позвал знакомого, у которого был автомобиль», — рассказали в пресс-службе.
Вдвоем мужчины загрузили похищенное в машину, а затем разделили добычу между собой. Строительный инвентарь они забрали, а кафель продали за 20 тыс. рублей. В ходе следствия мужчины возместили часть ущерба, а также частично вернули похищенное имущество.
Советский районный суд г. Красноярска, рассмотрев расследованное следователем полиции уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», назначил обвиняемым наказание в виде 1 года 3 месяцев и 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.