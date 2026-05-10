В России утвердили концепцию исторического просвещения

Министерство просвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минпросвещения рассказали, что эта программа определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения.
— Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории, — пояснил глава ведомства Сергей Кравцов.
Среди основных направлений концепции — повышение квалификации педагогов, разработка методических материалов и развитие исторических кружков. Также планируется проведение конференций, конкурсов, олимпиад и различных мероприятий для обучающихся.
Для юных россиян организуют проекты, посвященные Великой Отечественной войне и сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции, передает РИА Новости.
Ученики 9-х классов с 2027—2028 учебного года будут сдавать устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом, сообщил Сергей Кравцов. По его словам, в Едином государственном экзамене, который школьники сдают в 11-м классе, уже есть сочинение по истории, поэтому устный экзамен в 9-х классах дополнит общую проверку навыков изложения материала. Что известно о нововведении и как подготовиться к экзамену с учетом уже существующей школьной нагрузки — в материале «Вечерней Москвы».