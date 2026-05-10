МВД: происшествий и чрезвычайных ситуаций в День Победы не допущено

«В местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, охрана общественного порядка по стране обеспечена — происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено», — рассказали в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают нести службу в усиленном варианте и нацелены на внимательное отношение и оказание помощи гражданам. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности.
«Оперативная обстановка находится под контролем милиции, задачи по обеспечению правопорядка выполнены», — добавили в МВД.
Беларусь в субботу отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, праздничные мероприятия прошли по всей республике. В столице и областных городах были организованы многочисленные памятные мероприятия.
Кульминацией празднования Дня Победы в Минске стал традиционный фейерверк.