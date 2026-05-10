Перебои в работе радио и ТВ ждут жителей Ростовской области с 12 по 14 мая. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Сигнал может исчезать на период до нескольких часов. Это связано с профилактическими и плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования.
Так, во вторник, 12 мая, сигнал может пропасть в посёлках Весёлом (Веселовский район) и Знаменка (Морозовский район), а также в хуторе Керчик-Савров (Октябрьский район).
В среду, 13 мая, с неудобствами могут столкнуться жители Белой Калитвы и Чертково. В четверг, 14 мая, отключения возможны в селе Жуковском (Песчанокопский район), слободе Дегтево (Миллеровский район) и станице Селивановской (Милютинский район).
Вещатель принёс извинения за неудобства.