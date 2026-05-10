В Красноярском крае из затопленных участков эвакуировали 6 человек

Также спасатели помогли электрикам добраться до труднодоступных из-за затопления мест.

9 мая спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда на плавсредствах эвакуировали в безопасное место шесть человек из затопленных участков п. Октябрьский.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», паводковая обстановка ухудшилась из-за подъёма уровня воды в реке Хожо.

В этот же день специалисты Енисейского поисково-спасательного отделения помогли электрикам добраться до труднодоступных из-за затопления мест д. Малобелая для подключения электроэнергии и провели распил деревьев при восстановлении линии электропередач. Помимо этого спасатели доставили в населённый пункт продукты питания и оказали троим жителям помощь в перевозке через временную переправу.

«Также краевые спасатели осуществляют дежурство в селе Карабула Богучанского округа и селе Александровка Боготольского округа, где проводят замеры уровня воды и оказывают всестороннюю помощь жителям», — отметили в учреждении.