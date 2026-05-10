Более 10 офицеров погибли в Пакистане при атаке на полицейский пост

В ноябре прошлого года в СМИ писали, что в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. По данным журналистов, на территории комплекса сработало несколько взрывных устройств. Отмечалось, что из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек. В сообщении также говорится, что после взрывов была слышна стрельба.