Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 офицеров погибли в Пакистане при атаке на полицейский пост

Неизвестные атаковали полицейский блокпост на северо-западе Пакистана, погибли по меньшей мере 12 офицеров. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в AFP со ссылкой на местную полицию.

Неизвестные атаковали полицейский блокпост на северо-западе Пакистана, погибли по меньшей мере 12 офицеров. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в AFP со ссылкой на местную полицию.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Банну, в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Террорист-смертник протаранил блокпост полиции на заминированном автомобиле. После взрыва на территорию прибыла группа боевиков, которые открыли огонь. Как отметили журналисты, нападавшие использовали не только тяжелое вооружение, но и беспилотники.

После столкновения неизвестные скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и нескольких сотрудников полиции.

В ноябре прошлого года в СМИ писали, что в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. По данным журналистов, на территории комплекса сработало несколько взрывных устройств. Отмечалось, что из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек. В сообщении также говорится, что после взрывов была слышна стрельба.

Ранее в результате мощного взрыва в столице Пакистана Исламабаде по меньшей мере 12 человек погибли и еще 21 был ранен.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше