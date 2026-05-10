Более 10 офицеров погибли в Пакистане при атаке на полицейский пост

Неизвестные атаковали полицейский блокпост на северо-западе Пакистана, погибли по меньшей мере 12 офицеров. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в AFP со ссылкой на местную полицию.
По информации агентства, инцидент произошел в городе Банну, в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Террорист-смертник протаранил блокпост полиции на заминированном автомобиле. После взрыва на территорию прибыла группа боевиков, которые открыли огонь. Как отметили журналисты, нападавшие использовали не только тяжелое вооружение, но и беспилотники.
После столкновения неизвестные скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и нескольких сотрудников полиции.
В ноябре прошлого года в СМИ писали, что в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. По данным журналистов, на территории комплекса сработало несколько взрывных устройств. Отмечалось, что из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек. В сообщении также говорится, что после взрывов была слышна стрельба.
Ранее в результате мощного взрыва в столице Пакистана Исламабаде по меньшей мере 12 человек погибли и еще 21 был ранен.