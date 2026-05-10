В Благовещенске курсант сделал предложение девушке на Параде Победы

Парад Победы в Благовещенске в этом году завершился сценой, которую не прописывали ни в одном сценарии. Когда торжественное прохождение войск Благовещенского гарнизона осталось позади, один из курсантов прославленного ДВОКУ решился на поступок, требующий смелости не меньшей, чем на поле боя, — при всём честном народе сделать предложение руки и сердца своей избраннице.
В одиночку такой манёвр не провернуть, и за спиной будущего офицера мгновенно выстроились десятки товарищей. Плечом к плечу они поддержали сослуживца, превратив плац в импровизированную сцену для признания. Девушка, оказавшаяся в эпицентре мужского братства, от неожиданности, кажется, на мгновение потеряла дар речи.
Но ответ, которого ждали все, прозвучал именно тот, на который рассчитывал курсант. Растроганная избранница приняла и букет, и кольцо, а финальным аккордом стал поцелуй будущих супругов — короткий, потому что на публике всё-таки смущаешься, но совершенно точно страстный. Плац, минуту назад чеканивший шаг, взорвался аплодисментами.