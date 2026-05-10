8 игроков «Ротора» не сыграют в Уфе из-за проблем со здоровьем

Вячеславу Бардыбахину была проведена операция по удалению аппендикса. Томислав Дадич остался в Волгограде из-за ОРВИ, а Артём Симонян продолжает полное восстановление от травмы верхней части тела. Также под наблюдением клубного врача залечивает легкую травму нижней части тела Давид Давидян, который получил ее после грубого нарушения игрока «Арсенала» Аяза Гулиева. А Никита Плотников набирает форму под наблюдением медицинской службы клуба. Фото СК «Ротор» VK.com.