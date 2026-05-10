Грех! Что со времён Руси запрещено в девять мучеников Кизических 12 мая 2026

Они пришли из разных городов и не были знакомы между собой. Разного возраста, разного происхождения — солдат, чиновник, врач, простой горожанин. Их объединила только вера. В языческом Кизике они открыто проповедовали Христа — зная, чем это грозит. Их арестовали, пытали несколько дней, обещали свободу в обмен на отречение. Девятеро отказались. Всех девятерых обезглавили.
Рассказываем, когда чтут память девяти мучеников Кизических и какие правила стоит соблюдать в этот день, чтобы не согрешить.
Когда день памяти девяти мучеников Кизических?
День памяти девяти мучеников Кизических отмечается 12 мая. В народном календаре день известен как Девять целителей, по главному смыслу праздника: именно к этим девяти мученикам православные обращаются с молитвой об исцелении от телесных и душевных недугов.
Церковь особо почитает этих мучеников как покровителей в болезнях и эпидемиях. В России в их честь воздвигнуто несколько монастырей и храмов. Особенно известен Кизический Введенский монастырь в Казани: в XVII веке царю Михаилу Фёдоровичу были присланы частицы мощей мучеников из Кизика, которые поместили туда. А в Москве в 1698 году патриарх Адриан основал храм Девяти мучеников Кизических — в память о своём чудесном исцелении, которое он приписал их молитвам. Переулок, где стоит этот храм, до сих пор называется Большим Девятинским.
Кто такие девять мучеников Кизических?
Город Кизик располагался в Малой Азии, на берегу Дарданелльского пролива — на территории нынешней Турции. Христианство проникло туда ещё со времён апостола Павла, однако к концу III века большинство жителей оставались язычниками, а христиане держали веру в тайне или были изгнаны из города.
Из разных мест в Кизик пришли девять христиан: Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артёма, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Они не скрывались — открыто проповедовали среди горожан. Их арестовали, привели на суд и несколько дней подвергали пыткам, требуя отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Мученики отказывались раз за разом.
Видя их непреклонность, правители приказали обезглавить всех девятерых. Тела мучеников выкупил благочестивый житель города и похоронил за его стенами. При императоре Константине Великом, когда гонения на христиан прекратились, мощи святых извлекли из земли — и обнаружили их нетленными. Их положили в специально построенном храме, и вскоре начались чудесные исцеления: расслабленный, которого положили на гробницу святых, встал и пошёл; жители Кизика получали избавление от горячки, дизентерии, беснования, паралича.
Молитва Кизическим мученикам.
— Об исцелении от телесных болезней. Особенно молятся о тяжёлых, длительных болезнях, при которых медицина бессильна. По преданию, мученики помогали расслабленным, парализованным, страдающим от жара и кишечных болезней;
— Об исцелении от душевных расстройств. Особый дар мучеников — помощь при психических недугах и беснованиях. К ним обращаются за тех, кто страдает тяжёлыми душевными расстройствами;
— О защите от эпидемий. Исторически мученики Кизические считались заступниками от массовых болезней. Во время эпидемий к ним обращались о защите всей семьи, города, округи;
— О единстве и взаимопомощи. Девять человек разного происхождения — и все как один. Их молитва особенно действенна о сплочении семьи, команды, общины — о том, чтобы люди держались вместе в трудные времена.
Что нельзя делать 12 мая 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. Конфликты в день мучеников, по поверью, затягиваются надолго и наносят вред здоровью — как душевному, так и телесному.;
— Нельзя лениться и предаваться праздности. Девять мучеников трудились ради людей до самой смерти. Безделье в их день считалось неуважением к их памяти;
— Нельзя есть и пить без меры. Переедание и излишнее употребление спиртного в день целителей противоречит самому духу праздника;
— Нельзя откладывать лечение. Если болезнь давно требует внимания врача, тянуть больше нельзя. День Девяти целителей — знак: пора заняться здоровьем;
— Нельзя унывать и отчаиваться. Мученики сохраняли веру и спокойствие духа даже в темнице под пытками. Уныние в этот день — противоречие их подвигу.
Что можно делать 12 мая 2026 года?
— Посетить храм и помолиться девяти мученикам. День их памяти — особенное время для молитвы об исцелении. Можно прочесть акафист или канон Кизическим мученикам;
— Обратиться к врачу. День Девяти целителей в народной традиции считается удачным для начала лечения. Визит к доктору, начало курса лечения, медицинские процедуры — всё это в этот день благословлялось.
— Помочь больным. Навестить больного родственника, помочь одинокому соседу, подать нуждающемуся — в день покровителей больных это особенно уместно;
Традиции и приметы на день девяти мучеников Кизических.
— Сбор целебных трав. На Руси 12 мая был одним из главных дней для сбора лекарственных растений. Считалось, что травы, собранные в день Девяти целителей, обладают особой силой;
— Умывание утренней росой. По народному поверью, майская роса в этот день наделена целебной силой мучеников. Выходили до рассвета, умывались росой с травы — от болезней, от усталости, на здоровье;
— Чистое и яркое небо на рассвете — весь май будет погожим. Ясный рассвет 12 мая обещал две недели хорошей погоды;
— Сон в ночь на 12 мая — вещий. По народному поверью, мученики Кизические были не только целителями, но и толкователями снов. Сон в эту ночь считался пророческим — добрый к добру, тревожный — к осторожности.