Грех! Что со времён Руси запрещено в девять мучеников Кизических 12 мая 2026

Церковь особо почитает этих мучеников как покровителей в болезнях и эпидемиях. В России в их честь воздвигнуто несколько монастырей и храмов. Особенно известен Кизический Введенский монастырь в Казани: в XVII веке царю Михаилу Фёдоровичу были присланы частицы мощей мучеников из Кизика, которые поместили туда. А в Москве в 1698 году патриарх Адриан основал храм Девяти мучеников Кизических — в память о своём чудесном исцелении, которое он приписал их молитвам. Переулок, где стоит этот храм, до сих пор называется Большим Девятинским.