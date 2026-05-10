Пчеловоды Башкирии ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами

В Башкирии ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. Как сообщает ufa1, большегруз, в котором было 1728 пчелопакетов, выехал через границу в Астраханской области еще 10 апреля. Груз с насекомыми следовал на адрес курганской компании ООО «Майя», на карантинную пасеку в деревню Лукино на улице Приозерной. Пчел должны были передать после проверки.
Но фура до места назначения не доехала. К ситуации подключился Россельхознадзор, руководство ведомство попросило найти машину через МВД.
Башкирские пчеловоды сами выехали на место, и обнаружили, что, помимо ООО «Майя» пчел из Узбекистана заказал индивидуальный предприниматель. Все три запланированные под карантин участка однако оказались пусты.