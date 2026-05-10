В Хабаровском крае жители Сосновки начали подключаться к газу

В Хабаровском крае жители села Сосновка начали подключать дома к газу по программе догазификации. О первых результатах рассказала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева после встречи с сельчанами.
В Сосновке уже построили почти 9 километров газовых сетей. Это даёт возможность подключить к системе более 170 домовладений, и часть жителей уже успела оценить разницу.
По словам сельчан, раньше зимой многие отапливали дома дровами или электричеством, а счета могли доходить до 30 тысяч рублей. После подключения к газу расходы у некоторых семей снизились примерно до 1,5 тысяч рублей, что для частного дома стало серьёзной экономией.
«Разница колоссальная — люди получают не только экономию, но и другой уровень комфорта», — отметила Ирина Горбачева.
Во время поездки чиновники также пообщались с семьёй участника СВО, которая недавно купила дом и только планирует подключение. Им объяснили порядок подачи заявки и напомнили о компенсациях — льготные категории могут получить до 200 тысяч рублей из краевого бюджета и до 100 тысяч рублей из федерального.
Программа догазификации находится на контроле губернатора Дмитрия Демешина и постепенно расширяется. Сейчас она охватывает более 23 тысяч домовладений в крае, а в этом году газ планируют подвести ещё к 6,2 тысячи домов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Хабаровском, Ульчском, Солнечном районах и районе имени Лазо.