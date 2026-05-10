В Красноярском крае задержали детей за поджог травы

В Шарыповском округе сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних братьев, подозреваемых в поджоге сухой травы в селе Дубинино. В начале мая в полицию поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории дачного кооператива. Огонь распространился на площади более 50 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям прибывших пожарных пламя удалось быстро ликвидировать, жертв и пострадавших нет. В ходе расследования полицейские установили, что к происшествию причастны два брата в возрасте 8 и 10 лет. Дети признались, что подожгли траву из любопытства, а когда не смогли справиться с огнём, сообщили матери, которая и вызвала пожарных. В настоящее время все материалы проверки собраны и будут переданы в противопожарную службу для дальнейшего решения. Кроме того, ситуацию рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Полиция призывает родителей провести с детьми разъяснительные беседы о опасности игр с огнём, ведь детская шалость может привести к серьёзным последствиям.