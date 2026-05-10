В Хабаровске пожарные отстояли от огня дачи на острове Кабельном

На острове Кабельном в Хабаровске пожарные и спасатели остановили огонь, который вплотную подобрался к дачным участкам. Горела сухая растительность, и при ветреной погоде пламя могло перекинуться на постройки в считанные минуты. Однако благодаря быстрой реакции служб ни один дом в итоге не пострадал.
В операции участвовали 38 человек — расчёты МЧС России, городские и краевые спасательные подразделения. Технику пришлось подтягивать с учётом островного расположения: к месту пожара выдвинулись четыре катера и два квадроцикла. Шесть единиц техники на такой локации — арсенал серьёзный, и он сработал как надо.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил всех участников за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Он отметил, что пожар локализован именно благодаря слаженным и грамотным действиям расчётов, которые не допустили перехода огня на жилые и хозяйственные строения. Ситуация находилась на постоянном контроле, в том числе с воздуха — за обстановкой следили беспилотники.
Глава города отдельно напомнил, что мобильные группы поисково-спасательного отряда и пожарные продолжают дежурство в усиленном режиме. Сжигание сухой травы запрещено категорически, и нарушителям грозят не просто крупные штрафы, а в тяжёлых случаях — уголовная ответственность.