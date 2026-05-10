Что считается грехом 11 мая 2026 в Максимов день

После доноса их схватили во время молитвы и привели на суд. На допросе Максим смело исповедал Христа, а Дада и Квинтилиан поддержали брата. Им вынесли смертный приговор. По пути на казнь мученики молились, благодаря Бога, и в родной деревне были усечены мечом. Их житие учит верности, мужеству и единству перед лицом испытаний.