Волгоградцы и гости города запакостили 9 мая 18 гектаров территории города

Специалистам «Волгоградзеленхоза» пришлось изрядно потрудиться.

Специалистам муниципальных служб пришлось изрядно потрудиться поздним вечером 9 мая — сразу же после окончания празднования Дня Победы они приступили к уборке территорий, в том числе тех, где проходили торжественные мероприятия.

Работы продолжились до утра. По данным пресс-службы мэрии, особое внимание было уделено наиболее популярным у горожан общественным пространствам.

«В общей сложности сотрудникам “Волгоградзеленхоза” пришлось убрать около 18 гектаров участков, в том числе, на центральной набережной, Аллее Героев, пешеходных зонах у Мамаева кургана и других», — уточняют в городской администрации.

Ночью мусор собирали вручную, а с утра была задействована и спецтехника.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в городе-герое прошло множество ярких мероприятий в День Победы. На площади Павших Борцов состоятся военный парад, а на центральной набережной волгоградки с именем Екатерина хором исполнили песню «Катюша».