Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

400 свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны в Иркутске

У Дома молодежи состоялась акция «Свеча Победы» (0+).

Источник: Пресс-служба облправительства

IrkutskMedia, 10 мая. В Иркутске 9 мая после завершения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, состоялась акция «Свеча Победы». Памятное мероприятие прошло с участием губернатора Игоря Кобзева, волонтёров и жителей города, которые зажгли 400 свечей в знак памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны и в честь их вклада в Победу и мирное будущее страны, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках мероприятия из свечей был выложен Орден Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 300 человек, которые почтили память погибших минутой молчания и совместным исполнением песен «Катюша» и «День Победы».