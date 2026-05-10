400 свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны в Иркутске

IrkutskMedia, 10 мая. В Иркутске 9 мая после завершения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, состоялась акция «Свеча Победы». Памятное мероприятие прошло с участием губернатора Игоря Кобзева, волонтёров и жителей города, которые зажгли 400 свечей в знак памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны и в честь их вклада в Победу и мирное будущее страны, сообщает пресс-служба облправительства.