Отдых на Азовском море в 2026 году станет дороже на 15%. Об этом аналитики сообщили нашим коллегам из RostovGazeta.
По мнению турагента Амалии Илиной, этот вид отдыха сейчас стал одним из самых востребованных у жителей Ростовской области. Цены растут, однако из-за близости расположения многие наши земляки отдают предпочтение именно этому направлению.
«Люди чаще выбирают короткие поездки на три-пять дней. Особенно популярны базы отдыха на Азовском море и на Дону, куда можно доехать на машине», — прокомментировала специалист.
Цены за двухместный номер летом 2026 года находятся в диапазоне от четырёх до восьми тыс. рублей в сутки. Отдельно стоящие домики ещё дороже, особенно если там предоставляются услуги питания.