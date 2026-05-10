В Приамурье рабочий, покалечившийся из-за гололёда, добился компенсации

В Завитинском округе суд поставил точку в споре между работником, получившим тяжёлую травму на производстве, и его работодателем, который не позаботился об элементарной безопасности. Прокуратура Завитинского района провела проверку и выяснила, что мужчина поскользнулся на обледенелом участке заводской территории прямо во время выполнения своих обязанностей. Итогом падения стала травма, которую экспертиза отнесла к категории тяжёлых.
Как установили в надзорном ведомстве, вина работодателя в произошедшем была очевидна. Территорию вовремя не очистили ото льда, не обработали противогололёдными материалами — словом, не выполнили базовые требования по обеспечению безопасных условий труда. А значит, расплачиваться за сломанное здоровье сотрудника пришлось рублём.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Завитинский районный суд с доводами согласился и постановил взыскать с работодателя 350 тысяч рублей. Сумма, конечно, не вернёт человеку прежнего здоровья, но сам факт такого решения — сигнал для всех, кто экономит на очистке территории и надеется, что пронесёт.
В прокуратуре добавили, что фактическое исполнение судебного решения остаётся на контроле. Правда, точку ставить пока рано — решение в законную силу ещё не вступило, но если апелляция ничего не изменит, деньги уйдут пострадавшему в полном объёме.