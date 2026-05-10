Закрывший товарища от беспилотника на СВО боец стал Героем России

Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта прошлого года успешно освободили две лесополосы в зоне специальной военной операции. Во время отступления, когда на них напали беспилотники Вооруженных сил Украины, командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение. Об этом рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север», которые участвовали в этой операции.
Один из боевых товарищей отметил, что, несмотря на тяжелое ранение, полученное в результате атаки БПЛА, командир группы продолжал выполнять свои обязанности и руководить операцией.
— Фраза им сказана была в эфир, последние слова: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — рассказал он.
Указом президента России от 28 ноября 2025 года Михаилу Купову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм. Медаль «Золотая Звезда» передали его родным в январе, пишет ТАСС.
