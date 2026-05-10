В Преображенском началось благоустройство общественного пространства «Преолес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Преображенский стартовали работы по благоустройству общественного пространства «Преолес». Проект предусматривает создание современной зоны отдыха с сохранением природного и лесного характера территории. Основной акцент сделают на гармоничном сочетании инфраструктуры и естественного ландшафта.
Сейчас пространство включает как уже используемые жителями прогулочные зоны, так и участки, требующие серьезного обновления. На первом этапе подрядчики расчистят территорию от поросли и аварийных деревьев, подготовят площадки под будущие пешеходные и велосипедные дорожки, а также спортивные и игровые объекты.
К осени в «Преолесе» появятся детские и спортивные площадки, памп-трек для экстремального катания, полоса препятствий для тренировок на свежем воздухе. Территорию дополнительно озеленят: высадят деревья, кустарники и многолетние растения. Для безопасности жителей установят современное освещение, а все дорожки и площадки адаптируют для маломобильных горожан.
Проект реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Пространство стало лидером народного голосования в 2025 году — за его благоустройство проголосовали более 32 тысяч красноярцев.
Также в Красноярске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Жителям предлагают выбрать общественные пространства, которые обновят в рамках национального проекта, напоминают в мэрии.