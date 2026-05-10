Волгоград всю ночь зачищали от мусора после Дня Победы

К утру убрали порядка 18 гектаров парков и набережной.

Источник: Комсомольская правда

Сразу после окончания праздничных мероприятий в честь Дня Победы коммунальные службы Волгограда взялись за уборку центра города. Сотни тысяч человек, которые пришли на салют и Свет Победы оставили после себя тонны мусора. Работы продолжались на протяжении всей ночи, а с утра рабочие задействовали спецтехнику, сообщили в мэрии.

Навели порядок во всех местах, пользовавшихся наибольшей популярностью у волгоградцев и туристов. В общей сложности сотрудники Волгоградзеленхоза убрали около 18 гектаров на Центральной набережной, где 10 и 11 мая продолжат отмечать День Победы. А также на Аллее Героев, площади Павших Борцов и в парках и пешеходных зонах около Мамаева кургана.

