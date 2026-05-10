Движение транспорта будет ограничено на проспекте Победителей

Причиной ограничений являются мероприятия, которые будут проводиться по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.
Ограничения будут действовать с 9:45 до 12:00 воскресенья.
«Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута», — уточнили в пресс-службе.
Во второе воскресенье мая белорусы празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна страны.
В этом году чествование символов состоится на площади Государственного флага, также пройдет шествие по проспекту Победителей.