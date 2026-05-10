«Воинский эшелон» остановится под Волгоградом 10 мая

Единственную остановку сделает в Волгоградской области ретропоезд «Воинский эшелон» 10 мая. В областном центре его не увидят — он посетит станцию в городе Петров Вал Камышинского района.
Уже в 10:00 посетители смогут увидеть установленную на пяти железнодорожных платформах технику времен Великой Отечественной, в том числе, танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, разнообразные пушки и гаубицы. В его формировании участвовал музей-панорама «Сталинградская битва».
Станция в Петровом Вале — последняя в списке остановок ретропоезда в 2026 году.
В Волгограде накануне состоялся военный парад. На трибуне присутствовали ветераны и знаменитая землячка волгоградцев Александра Пахмутова.