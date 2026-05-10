Красные и розовые фламинго вышли на Большой пруд Московского зоопарка

«Всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около плюс 15 градусов, поэтому в начале мая наши подопечные вышли на свежий воздух. Они отлично перенесли переезд на пруд и уже радуют гостей зоопарка своим великолепием», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Фламинго — колониальные птицы, которые с 2000 года строят гнезда, размножаются и выкармливают птенцов в зоопарке. Сейчас на старой территории зоосада можно увидеть сразу два вида этих птиц. На берегу пруда рядом с авиарием поселились розовые фламинго. Они обладают светло-розовым оперением с черным окрасом на кончиках крыльев. Обитает этот вид в Африке, Южной Европе и Азии. Напротив вольера с красными волками по другую сторону пруда расположилась группа красных (карибских) фламинго. Они обладают насыщенно-алым или ярко-розовым оперением, а их размер достигает 110 см. Ареал этого вида — Карибский регион и Галапагосы.
Цвет перьев фламинго зависит от рациона. В зоопарке птицам дают тертую морковь, рыбный фарш, ракообразных, гаммарус и специальный корм с витаминными добавками. Чем больше каротиноидов из водорослей и ракообразных попадает в организм птиц, тем ярче их оперение. Птенцы, например, появляются серо-белыми и приобретают свой взрослый цвет со временем.