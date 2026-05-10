Красные и розовые фламинго вышли на Большой пруд Московского зоопарка

Фламинго — колониальные птицы, которые с 2000 года строят гнезда, размножаются и выкармливают птенцов в зоопарке. Сейчас на старой территории зоосада можно увидеть сразу два вида этих птиц. На берегу пруда рядом с авиарием поселились розовые фламинго. Они обладают светло-розовым оперением с черным окрасом на кончиках крыльев. Обитает этот вид в Африке, Южной Европе и Азии. Напротив вольера с красными волками по другую сторону пруда расположилась группа красных (карибских) фламинго. Они обладают насыщенно-алым или ярко-розовым оперением, а их размер достигает 110 см. Ареал этого вида — Карибский регион и Галапагосы.