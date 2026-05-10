Спасатели эвакуировали жителей из подтопленного поселка в Богучанском округе

Помощь жителям продолжают оказывать и сотрудники Енисейского поисково-спасательного отделения. Спасатели доставили электриков для восстановления электроснабжения, участвовали в распиле деревьев при ремонте линии электропередачи, а также привезли продукты питания в деревню Малобелая. Кроме того, они помогли трем жителям переправиться через временную переправу.