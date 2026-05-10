Спасатели эвакуировали жителей из подтопленного поселка в Богучанском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9 мая спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда выехали в поселок Октябрьский, где случился паводок из-за подъема уровня воды в реке Хожо. Специалисты обследовали подтопленные территории на плавсредствах и эвакуировали шесть человек в безопасное место.

Источник: НИА Красноярск

Помощь жителям продолжают оказывать и сотрудники Енисейского поисково-спасательного отделения. Спасатели доставили электриков для восстановления электроснабжения, участвовали в распиле деревьев при ремонте линии электропередачи, а также привезли продукты питания в деревню Малобелая. Кроме того, они помогли трем жителям переправиться через временную переправу.

Паводковая ситуация в регионе находится на особом контроле краевых и муниципальных властей.