У канадской семьи Фейнстра из Нижегородской области проблемы с продуктами

Глава многодетной семьи, переехавшей из Канады в Нижегородскую область, Аренд Фейнстра в.
в видео на своём YouTube канале рассказал о проблемах с закупкой продуктов. Оказалось, что из-за перебоев с интернетом в одном из магазинов рядом с фермой, где сейчас живёт семья, не прошла оплата по банковской карте. Пришлось отказаться от покупки столь нужных продуктов для большой семьи. Правда, в другом магазине Фейнстра удалось расплатиться карточкой и закупиться едой.
Напомним, недавно канадская семья Фейнстра вернулась в Нижегородскую область после долгого путешествия. Сперва семья съездила в Канаду, чтобы повидать родных. Потом Фейнстра поехали в США, где навестили друзей, а далее отправились в автодоме в путешествие по нескольким штатам.