На «Красноярских Столбах» за день помощь спасателей понадобилась двум туристам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу два происшествия с туристами произошли в субботу на территории национального парка «Красноярские Столбы». В обоих случаях пострадавшим потребовалась помощь спасателей.
На лестнице в районе Первого Столба травму голеностопа получил 42-летний мужчина. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали его до личного автомобиля на улице Свердловской.
Еще один инцидент произошел на скале «Ермак». Во время подъема 26-летняя девушка сильно повредила руку и обратилась за помощью к спасателям, дежурившим на выдвижном посту нацпарка. Пострадавшей обработали рану и наложили повязку.
Спасатели в очередной раз напоминают посетителям «Красноярских Столбов» о необходимости соблюдать меры безопасности и не покорять вершины без подготовки и специального снаряжения.