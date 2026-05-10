Хабаровском крае участились дистанционные хищения денег

Прокуратура Хабаровского края предупреждает жителей о хищений денежных средств с использованием IT технологий.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края предупреждает жителей о росте дистанционных хищений денежных средств с использованием IT технологий. За текущий год зафиксировано 963 случая, общая сумма ущерба составила свыше 541,5 млн рублей. За минувшую неделю у 42 жителей края похищено более 35,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Злоумышленники применяют различные схемы обмана. В ряде случаев они списывают средства с банковских счетов, используя похищенные или утерянные карты либо мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями. Нередко мошенники звонят, представляясь сотрудниками различных организаций, и убеждают граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Некоторые жертвы переводят средства через систему быстрых платежей в счёт оплаты товаров и услуг, которые в итоге не получают.

Также распространены предложения дополнительного заработка, игры на бирже или инвестирования под высокий процент через соцсети и мессенджеры. Отдельные эпизоды связаны с хищениями через взломанные аккаунты в мессенджерах или с фишинговыми атаками, приводящими к автоматическому списанию средств. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.

