Хабаровском крае участились дистанционные хищения денег

Прокуратура Хабаровского края предупреждает жителей о росте дистанционных хищений денежных средств с использованием IT технологий. За текущий год зафиксировано 963 случая, общая сумма ущерба составила свыше 541,5 млн рублей. За минувшую неделю у 42 жителей края похищено более 35,6 млн рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Злоумышленники применяют различные схемы обмана. В ряде случаев они списывают средства с банковских счетов, используя похищенные или утерянные карты либо мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями. Нередко мошенники звонят, представляясь сотрудниками различных организаций, и убеждают граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Некоторые жертвы переводят средства через систему быстрых платежей в счёт оплаты товаров и услуг, которые в итоге не получают.
Также распространены предложения дополнительного заработка, игры на бирже или инвестирования под высокий процент через соцсети и мессенджеры. Отдельные эпизоды связаны с хищениями через взломанные аккаунты в мессенджерах или с фишинговыми атаками, приводящими к автоматическому списанию средств. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.
