Назван удивительный образ обращения людей в нарциссизм

Интересное исследование показывает, каким удивительным образом люди становятся нарциссистами — и обратимо ли это. Немецкие ученые выяснили, что нарциссизм в значительной степени определяется генами людей, а не их окружением.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Social Psychological and Personality Science, новаторские данные свидетельствуют о том, что нарциссизм может в большей степени определяться генами людей, чем их окружением, как принято считать в народе.
«Мы обнаружили, что показатели нарциссизма у родителей и детей коррелируют, но эта связь полностью обусловлена генетически», — заявили авторы исследования.
Исследование, проведенное под руководством психолога Митьи Бэк из Университета Мюнстера в Германии, было направлено на выявление истоков этой отталкивающей патологии, которая определяется завышенным представлением о себе и чувством собственного достоинства, сообщает Science Alert.
Хотя эта черта встречается довольно редко, ее связывают с психопатией и макиавеллизмом, которые имеют общие характеристики — от отсутствия эмпатии до манипулятивного поведения и напыщенности. Вместе они образуют так называемую «Темную триаду» личностных черт, пишет New York Post.
Несмотря на десятилетия исследований, посвященных этому расстройству личности, до сих пор никто не был уверен, вызвано ли оно генами, окружающей средой или сочетанием того и другого.
Чтобы пролить свет на этот классический спор о природе и воспитании, исследователи изучили жизненный опыт, личностные характеристики и генетику более чем 1300 пар близнецов. Ученые также изучили эти переменные у их родителей, партнеров и всех братьев и сестер, не являющихся близнецами, в их семьях. Всего в исследовании приняли участие 6715 человек, согласно данным PsyPost.com.
Каждому участнику был проведен личностный тест, в ходе которого они оценили по шкале от 1 до 10, насколько они согласны с определенными утверждениями. Подростков спрашивали об их предполагаемых лидерских способностях, чувстве своей исключительности и стремлении к контролю, в то время как взрослые отвечали на вопросы, касающиеся их стремления к восхищению, вниманию и социальному статусу.
Сравнив результаты опроса по различным типам семейных отношений, команда смогла точно определить, какой процент нарциссизма возникает из-за того или иного источника. Среди источников были унаследованная ДНК, социально-экономический статус и общее семейное окружение, указывает New York Post.
Команда обнаружила, что, хотя родители и дети имели схожие показатели, эта связь была почти полностью обусловлена общей генетикой, в то время как другие вышеупомянутые факторы играли лишь «второстепенную роль».
Другими словами, эгоцентризм передается по наследству, объясняет New York Post.
Эти выводы противоречат традиционным психоаналитическим аргументам, утверждающим, что нарциссизм является результатом равнодушия родителей, которые в равной степени осыпают своего ребенка похвалами и критикой. Таким образом, это так называемое состояние часто лечится с помощью психотерапии, продолжает New York Post.
В свете этих новых открытий ученым, возможно, придется пересмотреть свой подход. «Это открытие требует фундаментального сдвига в поисках истоков нарциссизма», — пишут авторы.
По их словам, понимание нюансов нарциссизма будет «необходимо для разработки более эффективных средств работы с нарциссическими личностями в прикладных контекстах, таких как психотерапия, работа на рабочем месте и повседневная жизнь».