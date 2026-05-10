В Биробиджане в «Бессмертном полку» прошли более 6 тысяч человек

В Биробиджане по улицам города прошёл «Бессмертный полк». Об участии жителей в памятной акции рассказала губернатор ЕАО Мария Костюк.
В этом году к шествию в областном центре присоединились более 6 тысяч человек. По всей Еврейской автономной области участников оказалось ещё больше — свыше 26,5 тысячи жителей вышли с портретами своих родных, чтобы пройти вместе с ними в День Победы.
Акция в 2026 году проходит в разных форматах — очно и онлайн. Федеральные организаторы ранее сообщали, что традиционные шествия 9 мая проводят там, где это позволяет обстановка и решения регионов, а цифровой формат остаётся доступным для всех желающих.
Для ЕАО «Бессмертный полк» стал одним из самых массовых событий праздничной программы. В регионе также напоминали, что жители могли присоединиться к онлайн-шествию и отправить фотографии своих ветеранов для показа на медиаплощадках страны.
«Бессмертный полк делает память о наших прадедах, дедах, отцах и сыновьях зримой», — отметила Мария Костюк.