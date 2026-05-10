В Хабаровском крае действуют восемь лесных пожаров

В Хабаровском крае утром 10 мая действовали восемь лесных пожаров, четыре из них уже удалось локализовать. О текущей обстановке сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Очаги зарегистрированы сразу в нескольких районах края. Два пожара действуют в Хабаровском районе, один из них локализован, также огонь фиксируют в Солнечном округе, Советско-Гаванском, Нанайском, имени Лазо, Бикинском и Амурском районах.
В минлесхозе подчёркивают, что все возгорания находятся на безопасном расстоянии от населённых пунктов и объектов экономики. Угрозы людям и инфраструктуре сейчас нет, но пожароопасная обстановка остаётся напряжённой из-за сухой травы, ветра и массовых выездов жителей на природу.
За последние дни в крае уже фиксировали рост числа природных возгораний. По данным региональных властей, с конца марта в Хабаровском крае потушили более 500 ландшафтных пожаров, а только с начала мая появилось свыше сотни новых очагов, больше всего — в районах имени Лазо, Нанайском и Хабаровском.
Ранее министерство также сообщало, что лесные пожары в начале мая возникали рядом с несколькими поселениями, но угрозы населённым пунктам не было. В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, а жителям напоминают: костры, пал травы и любые огневые работы в такой период могут обернуться не только штрафами, но и большим пожаром.