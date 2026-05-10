В Хабаровском крае действуют восемь лесных пожаров

Ранее министерство также сообщало, что лесные пожары в начале мая возникали рядом с несколькими поселениями, но угрозы населённым пунктам не было. В крае продолжает действовать особый противопожарный режим, а жителям напоминают: костры, пал травы и любые огневые работы в такой период могут обернуться не только штрафами, но и большим пожаром.