Капремонт 35 домов в арбатских переулках завершен за 10 лет

«Четырехэтажное жилое здание, расположенное по адресу: Серебряный пер., д. 5, построили в 1930 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма. Серебряный пер. находится между ул. Арбат и ул. Новый Арбат. Линию перелома фасада здания поддерживают угловые балконы с аутентичными решетками. Главный и дворовые фасады выделены прямоугольными ризалитами. Между вторым и третьим этажами просматривается межэтажный пояс прямоугольного сечения. Оконные проемы имеют клинчатые перемычки. Торцевые фасады завершаются глухой стеной на уровне крыши, а по периметру дома тянется венчающий карниз прямоугольного сечения. В 2024 году здесь провели комплекс мероприятий по восстановлению фасада и кровельного покрытия. Работы проходили по индивидуальному проекту, учитывающему все особенности исторического здания», — говорится в сообщении.