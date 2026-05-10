Капремонт 35 домов в арбатских переулках завершен за 10 лет

«Четырехэтажное жилое здание, расположенное по адресу: Серебряный пер., д. 5, построили в 1930 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма. Серебряный пер. находится между ул. Арбат и ул. Новый Арбат. Линию перелома фасада здания поддерживают угловые балконы с аутентичными решетками. Главный и дворовые фасады выделены прямоугольными ризалитами. Между вторым и третьим этажами просматривается межэтажный пояс прямоугольного сечения. Оконные проемы имеют клинчатые перемычки. Торцевые фасады завершаются глухой стеной на уровне крыши, а по периметру дома тянется венчающий карниз прямоугольного сечения. В 2024 году здесь провели комплекс мероприятий по восстановлению фасада и кровельного покрытия. Работы проходили по индивидуальному проекту, учитывающему все особенности исторического здания», — говорится в сообщении.
В 2024 году привели в порядок шестиэтажное здание, расположенное по адресу: Денежный пер., д. 4. Это бывший доходный дом Куликовых, построенный в 1914 году по проекту Ольгерда Пиотровича. Его главная архитектурная линия — трехгранные эркеры высотой в три этажа.
В 2025 году капитально отремонтировали пятиэтажное жилое здание, украшенное филенками и аттиками, по адресу: Панфиловский пер., д. 1/16, стр. 1. Дом построили в 1946 году по индивидуальному проекту. Его архитектурное решение включает элементы таких стилей, как конструктивизм и неоклассицизм. Кроме того, на главных фасадах можно увидеть эркеры с щипковыми завершениями, характерные для модерна. Нижний этаж здания выделен рустом. Межоконные пространства заполнены филенками с иониками, а оконные проемы подчеркнуты наличниками. Входные группы украшены фронтонами и многопрофильными порталами. Межэтажный карниз над пятым этажом подчеркнут широким поясом. Дом завершает венчающий карниз.