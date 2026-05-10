В массовом завале на «Джиро» пострадал велогонщик

На втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» за 20 километров до финиша произошла массовая авария. Один из гонщиков получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в Софии.
32-летний спортсмен, имя которого не раскрывается, находится в отделении травматологии больницы имени Николая Пирогова. Врачи диагностировали у него перелом костей таза, состояние стабильное.
Этап протяженностью 221 км стартовал в болгарском Бургасе и финишировал в Велико-Тырново. Завал случился в передней части пелотона на одном из поворотов. Первыми упали велогонщики команды UAE Emirates. Всего в аварию попали около 30 спортсменов, семеро из них получили травмы и были доставлены в больницу. Ситуацию усугубило наличие железного ограждения с острыми бортами.
Единственный россиянин на старте — Александр Власов. Он не пострадал. Третий этап болгарской части гонки протяжённостью 175 км пройдет в воскресенье.
Велогонщик Кристиан Муньос умер после падения во время заезда.