В Хабаровском крае мошенники за неделю похитили у жителей 35,6 млн рублей

В Хабаровском крае за минувшую неделю 42 человека стали жертвами дистанционных мошенников. О новой волне хищений предупредили в прокуратуре региона.
Общая сумма ущерба за семь дней превысила 35,6 млн рублей. Чаще всего деньги списывали с банковских счетов через ранее украденные или потерянные карты, а также телефоны с установленными банковскими приложениями — таких случаев зафиксировано 16.
Ещё в 8 случаях жителям звонили лжесотрудники силовых структур, социальных служб и банков. Они убеждали людей, что деньги якобы находятся под угрозой, после чего просили перевести сбережения на «безопасные счета» или передать наличные курьеру для «декларирования».
Семь человек потеряли деньги при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей. Покупки им так и не доставили, услуги не оказали, а переводы не вернули. Ещё шестеро поверили обещаниям лёгкого заработка, биржевых доходов и выгодных инвестиций — в итоге мошенники забрали их «вклады».
В трёх случаях злоумышленники писали в мессенджерах от имени знакомых и просили занять деньги. Уже после перевода выяснялось, что аккаунты были взломаны. Ещё двое потерпевших перешли по фишинговым ссылкам, после чего деньги автоматически списались с банковских счетов.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.