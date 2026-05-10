Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае мошенники за неделю похитили у жителей 35,6 млн рублей

Чаще всего деньги списывали с банковских счетов через ранее украденные или потерянные карты, а также телефоны с установленными банковскими приложениями.

В Хабаровском крае за минувшую неделю 42 человека стали жертвами дистанционных мошенников. О новой волне хищений предупредили в прокуратуре региона.

Общая сумма ущерба за семь дней превысила 35,6 млн рублей. Чаще всего деньги списывали с банковских счетов через ранее украденные или потерянные карты, а также телефоны с установленными банковскими приложениями — таких случаев зафиксировано 16.

Ещё в 8 случаях жителям звонили лжесотрудники силовых структур, социальных служб и банков. Они убеждали людей, что деньги якобы находятся под угрозой, после чего просили перевести сбережения на «безопасные счета» или передать наличные курьеру для «декларирования».

Семь человек потеряли деньги при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей. Покупки им так и не доставили, услуги не оказали, а переводы не вернули. Ещё шестеро поверили обещаниям лёгкого заработка, биржевых доходов и выгодных инвестиций — в итоге мошенники забрали их «вклады».

В трёх случаях злоумышленники писали в мессенджерах от имени знакомых и просили занять деньги. Уже после перевода выяснялось, что аккаунты были взломаны. Ещё двое потерпевших перешли по фишинговым ссылкам, после чего деньги автоматически списались с банковских счетов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.