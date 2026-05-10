Иран отказался пропускать через Ормузский пролив суда стран, поддерживающих США

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива начались столкновения между войсками США и Ирана. По данным агентства Fars, бои разгорелись вечером 8 мая, а в районе Минаба на юге Ирана были слышны взрывы. В публикации отмечалось, что в столкновениях участвуют иранские военные и американский флот.