Иран отказался пропускать через Ормузский пролив суда стран, поддерживающих США

Иран пригрозил странам последствиями за введение санкций, аналогичных тем, которые используют США.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран отказался пропускать через Ормузский пролив суда стран, которые поддержат санкции Вашингтона. С соответствующим заявлением выступил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в интервью IRNA.

С объявлением Акраминия выступил в воскресенье, 10 мая. Тогда он подчеркнул, что поддержавшие политику США в отношении Ирана страны столкнутся с проблемами при проходе через один из ключевых морских маршрутов.

«Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива», — сказал он.

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов для мировых поставок нефти. Поэтому любые ограничения на проход судов могут быстро отразиться на ситуации в регионе и на энергетических рынках.

Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива начались столкновения между войсками США и Ирана. По данным агентства Fars, бои разгорелись вечером 8 мая, а в районе Минаба на юге Ирана были слышны взрывы. В публикации отмечалось, что в столкновениях участвуют иранские военные и американский флот.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
