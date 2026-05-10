Иран отказался пропускать через Ормузский пролив суда стран, поддерживающих США

Тегеран отказался пропускать через Ормузский пролив суда стран, которые поддержат санкции Вашингтона. С соответствующим заявлением выступил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в интервью IRNA.
С объявлением Акраминия выступил в воскресенье, 10 мая. Тогда он подчеркнул, что поддержавшие политику США в отношении Ирана страны столкнутся с проблемами при проходе через один из ключевых морских маршрутов.
«Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива», — сказал он.
Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов для мировых поставок нефти. Поэтому любые ограничения на проход судов могут быстро отразиться на ситуации в регионе и на энергетических рынках.
Ранее сообщалось, что в районе Ормузского пролива начались столкновения между войсками США и Ирана. По данным агентства Fars, бои разгорелись вечером 8 мая, а в районе Минаба на юге Ирана были слышны взрывы. В публикации отмечалось, что в столкновениях участвуют иранские военные и американский флот.